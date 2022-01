Na primeira edição de 2022 desta tabela há várias alterações. Desde logo, entre os equipamentos mais baratos.

Todos os meses se atualiza por aqui a lista dos telemóveis com melhor relação qualidade/preço. Desta vez há uma série de novos equipamentos em vários patamares. Desde logo o inicial, que vai dos €0 até aos €150.

dos €0 aos €150

Trata-se de telefones baratos, com tudo o que isso implica, e entre os quais se destaca uma proposta da Samsung, mais precisamente o Galaxy A03s.

dos €150 aos €200

No patamar seguinte estão dois dispositivos. Um deles é o Redmi Note 10S da Xiaomi, um telefone que se destaca pelo ecrã AMOLED, pela bateria generosa com carregamento a 33W. Neste equipamento, o principal sensor fotográfico é de 64MP.

Ainda neste nível encontra-se o Motorola Moto G30, um telefone que tem um ecrã LCD a 90Hz e um processador da Qualcomm, um Snapdragon 662.

entre os 200 e os 250 euros

Um pouco mais caros, mas também mais apetecíveis, são os dispositivos que se destacam no intervalo de preços entre os 200 e os 250 euros. Da lista fazem parte dois equipamento, aquele que mais se destaca é o Poco X3 Pro, um smartphone que foi dos que mais vendeu ao longo do ano passado e que tem um processador quase digno de um topo de gama.

dos €250 aos €300

Entre os 250 e os 300 euros são alguns os telefones que podem deixar muito satisfeitos os seus utilizadores. Desde logo o Realme 8 Pro que, por exemplo, tem um processador Snapdragon, um sensor fotográfico de 108MP, um ecrã AMOLED de 6,4" e carregamento rápido a 50W.

Igualmente tentador, é o Redmi Note 10 Pro. É um smartphone bem construído, com boas câmeras, uma grande autonomia e um painel AMOLED a 120Hz.

dos €300 aos €350

Neste patamar de preços há vários telefones interessantes por onde escolher. É o caso do Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, mas também do Poco F3, um telefone que muitos têm apelidado de excecional e que se destaca como uma das compras mais inteligentes até aos 500 euros.

Note-se é que neste patamar estão ainda dois equipamentos que merecem ser ponderados, é o caso do Realme GT Master Edition, com um processador Qualcomm Snapdragon 778G, com um ecrã OLED a 120Hz e carregamento rápido a 65W.

e a lista continua...

É no vídeo acima que pode ficar a conhecer o resto da lista que evolui para os €400, €500, €600 e sobe mesmo até aos milhares de euros. Há marcas que repetem a sua presença como a Samsung ou a Xiaomi, e outras que só aparecem lá mais em cima como a Oppo, a Apple e a Oneplus.