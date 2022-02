© Rui Manuel Ferreira/Global Imagens (arquivo)

Por Rui Tukayana 21 Fevereiro, 2022 • 10:28

Tradicionalmente, fevereiro é um mês propício ao anúncio de novos smartphones. O ano ainda está a começar e as marcas querem preparar o terreno para aquilo que aí vem.

Para além disso, fevereiro é também o mês em que se realiza a Mobile World Congress, o maior certame mundial dedicado às comunicações móveis.

No vídeo acima encontra as escolhas para os melhores smartphones organizados por preços. Há sugestões para todos, desde quem procura um equipamento que não ultrapasse os 150 euros, até quem está a sonhar com o mais recente topo de gama.