Tradicionalemnte Setembro é o mês de lançamento de novos iPhones, no entanto, os novos dispositivos da Apple não fazem parte da lista deste mês. Porquê? Porque ainda não estão à venda e ainda não foram analisados. E o mesmo se passa com os novíssimos Xiaomi 11T.

Já com os novos dobráveis da Samsung, o caso é diferente. Bem diferente.

Conheça a lista completa dos smartphones com melhor relação qualidade7preço Veja no vídeo acima. Note que as sugestões estão divididas por preços que vão desde os 150 euros até bem mais de 1000.