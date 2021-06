Por Rui Tukayana 12 Junho, 2021 • 12:03 Partilhar este artigo Facebook

Depois do marasmo que tinha sido o mês anterior no que diz respeito ao lançamento de smartphones prometedores, eis que há novidades que vêm agitar esta tabela.

Equipamentos novos cuja principal aposta se reflete no ecrã, na autonomia ou no processador. Isto para nem falar no preço, porque também houve resolvesse mudar os preços. de alguns modelos.

Como vem sendo habitual, a lista deste mês começa nos smartphones que não ultrapassam os €150. E depois começa a escalada: €200, €250, €300 e sempre a subir até atingir preços proibitivos para a maioria, a enorme maioria, dos portugueses. Quando a marcas, este mês há bastante variedade: Oppo, Xiaomi, TCL, Apple, Samsung e Oneplus, entre outras.

Os argumentos para qualquer uma das escolhas estão todos no vídeo acima.