Com o P30 Lite New Edition, lançado em janeiro de 2020, a Huawei encontrou uma forma de dar a volta aos problemas que a têm afligido. Este sim, tem os serviços móveis da Google. Será o último a tê-los?

Impedida de lançar smartphones novos com os serviços da Google incluídos, a Huawei pegou no modelo lançado em abril de 2019, melhorou algumas das especificações e pô-lo à venda no mercado sob a designação New Edition.

Para todos os efeitos, e no que diz respeito à Google, trata-se de um equipamento que já existia portanto pode ter coisas como a importantíssima PlayStore, o YouTube, o Google Maps, o Gmail e todas as outras apps com carimbo da Google.

No entanto, no que diz respeito ao público em geral trata-se de um equipamento revisto, melhorado e novo.

O QUE SE MANTÉM FACE AO ORIGINAL

O P30 Lite lançado em 2019, já era um equipamento bem interessante com um desempenho bastante aceitável em relação ao preço. E isso não mudou. Até melhorou.

O que se mantém inalterado, em primeiro lugar, é o aspeto. O modelo de 2020 é igualzinho ao anterior. O ecrã tem as mesmas 6,15 polegadas e as dimensões do equipamento continuam as mesmas.

Mas há mais características que se mantém de um equipamento para o outro. Conheça-as em pormenor no vídeo acima.

QUANTO ÀS NOVIDADES...

Face ao modelo anterior, a geração 2020 do Huawei P30 Lite tem uma câmara das selfies que passou de 24MP para uma 32MP. É de boa qualidade se bem que pode ser traída pelo software criado pela fabricante chinesa para as fotografias.

Um dado que se estende para as câmeras traseiras. O sensor principal é de 48MP com uma abertura máxima f/1.8. Os resultados são bons principalmente por se estar a falar de um smartphone barato. Tem ainda uma ultra grande angular de 8MP.

Onde há mais mudanças é no espaço disponível, o equipamento de 2020 tem 256GB de espaço de armazenamento e vem com 6GB de memória RAM.

CONCLUSÕES

É verdade é que a administração norte-americana tem complicado muito a vida à Huawei. Esta solução, que atualiza algumas características do P30 Lite, permite contornar um problema grande, mas não se pode arrastar nos anos.

No fundo, este equipamento é uma ótima forma da Huawei ganhar tempo, continuando a trabalhar para encontrar soluções dentro de portas (com o desenvolvimento dos serviços móveis da Huawei) e ao simultaneamente, continuar a oferecer smartphones tentadores para os utilizadores que confiam na marca chinesa, mas ao mesmo tempo, não estão dispostos a perder a ligação à Google.

Relativamente à qualidade do equipamento, há mais pormenores no vídeo, mas quem o comprar vai gostar da qualidade de construção, do desempenho e das câmaras.

NOTA

