Pague €28 e leve mais de €1000 em jogos (e ajude a combater a COVID-19)

© Direitos Reservados / Humble Bundle

Por Rui Tukayana 03 Abril, 2020 • 12:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É uma edição rara do Humble Bundle . Desta vez, a organização que se dedica a ligar os jogos para computador e as causas sociais conseguiu obter a adesão de 45 títulos. Mas para além dos jogos, há ainda livros e banda desenhada, como o The Boys, que se juntam a esta promoção.

Quanto aos jogos. todos somados. eles custariam mais do 700 euros, mas podem ser seus por apenas €28. Claro que se quiser doar mais do que isso, mais estas quatro ONG recebem.

E entre as propostas disponibilizadas, e para fazer apenas alguns destaques, sublinha-se logo à cabeça o incrível Into The Breach, os puzzles do The Witness, o tiroteio estratégico de Superhot, e a aventura gráfica Broken Age.

Para quem está em isolamento só estes jogos já prometem horas de diversão, mais ainda há títulos como Hollow Knight, Undertale, Psychonauts e até o Worms: Revolution que pode ser jogado online, com outros amigos também em isolamento.

Uma das entidades que pode ser apoiada é a norte-americana Direct Relief. criada em 1948 e que presta cuidados médicos em mais de 70 países. Outra hipótese é a Médicos Sem-Fronteiras que faz chegar auxílio a muitos países onde os cuidados médicos ainda estão longe dos padrões ocidentais. Há ainda o Comité Internacional de Resgate, mais focado no apoio a refugiados e também a Partners in Health, que visa combater injustiças sociais no acesso à saúde.

Só por isto, já não faltavam boas razões para se aderir a mais esta edição do Humble Bundle . Mas com tantos jogos, mais ainda.

Até esta altura, já se conseguiram mais de três milhões de euros.