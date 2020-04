"Parece válido" ligar a vacina da BCG a menor impacto da Covid-19, mas "é cedo para certezas"

Mihai Netea, imunologista © DR

Mihai Netea (1968) estudou Medicina em Cluj-Napoca, Roménia, e fez a investigação de doutoramento sobre o papel das proteínas inflamatórias durante a sépsis. Em 2008, foi nomeado professor titular e também chefe do laboratório de medicina interna experimental no Centro Médico da Universidade Radboud, na Holanda. Netea publica regularmente em revistas de prestígio, como o New England Journal of Medicine, Nature e Science. Em reconhecimento pelo seu trabalho, recebeu várias bolsas de investigação e distinções, incluindo do European Research Council (Consolidator Grant) em 2012. É membro da Academia Real Holandesa de Artes e Ciências e da Academia Europaea.

Sem um sistema imunológico, estamos impiedosamente expostos aos patogénicos em nosso redor. Mihai Netea, cientista, é considerado uma das vozes mais autorizadas no estudo do sistema imunológico. Tenta compreender como o nosso corpo identifica patogénicos e os controla. A sua descoberta do 'sistema imunológico treinado' é considerada extremamente inovadora.

Mihai Netea em entrevista à TSF.

No seu estudo intitulado 'Imunidade treinada, uma memória da nossa defesa', refere-se ao facto de que a BCG pode ter - e estou citá-lo - um "efeito não específico e potencialmente benéfico muito interessante em vários grupos de indivíduos que foram vacinados". A minha pergunta é: isso traz alguma informação útil quando olhamos agora para o mapa mundial da distribuição da Covid-19?

Essa é uma pergunta interessante e houve dois estudos que revelaram a razão da associação entre países que possuem um programa de vacinação BCG e uma menor incidência de coronavírus e menor mortalidade, e assim por diante. Mas é muito difícil dizê-lo neste momento das pandemias, e porquê? Porque, é claro, diferentes países estão em diferentes momentos da curva da epidemia. Também existem diferentes maneiras pelas quais as pessoas são rastreadas, pelas quais as pessoas são diagnosticadas e registadas. Portanto, existem muitos enviesamentos nessa análise. E, claro, ninguém pode livrar-se deles. Dito isto: é claro que parece válida a sugestão de que existe uma associação entre os programas de vacinação de BCG e a menor incidência de mortalidade por um coronavírus. Mas acho que a resposta definitiva poderá ser dada um pouco mais tarde, durante a epidemia mas apenas quando a maioria dos países já tiver passado o máximo da curva. Então poderemos fazer cálculos apropriados de incidência, gravidade, mortalidade e assim por diante. Também em termos de vias imunológicas. O que vimos anteriormente é que esses efeitos não específicos e os substratos imunológicos por trás deles tendem a ter uma duração muito menor. Apenas um par de anos, em vez de verem o mesmo efeito de um decénio como na vacinação usual. Desse ponto de vista, é provável que o efeito BCG no coronavírus, por exemplo, seja - se existir - relativamente curto, digamos dois ou três anos. Mas é claro que não sabemos isso. Em suma, a possibilidade de haver algo por trás desses mapas e fazer essa associação existe, mas é difícil dizer isso no momento.

Ouça as declarações de Mihai Netea à TSF 00:00 00:00

Diz que podemos ver isso mais tarde. Mas um dos problemas é que há muitos ritmos diferentes na evolução da epidemia; por exemplo, agora podemos estar a aproximar-nos do topo da epidemia, do planalto como lhe chama, ou perto disso, nos EUA, mas não sabemos o que estará a acontecer na Índia ou num país africano...

Claro. Então, quando digo mais tarde, digo mais de um ano, sim. Só então teremos certeza de que essa associação pode ser realmente calculada e, até esse momento, acho que a coisa mais importante a ser feita é realizar ensaios clínicos aleatórios, nos quais alguns indivíduos obtenham BCG, alguns indivíduos recebam placebo e depois comparar esses grupos. E é assim que penso que poderemos responder à questão de saber se a BCG nos pode ajudar contra o novo coronavírus.

Ouça as declarações do especialista 00:00 00:00

Eu li no artigo da Science que o professor entende que a vacina da BCG pode desafiar os livros científicos sobre a nossa imunidade. Portanto, a pandemia pode revelar agora mais sobre o potencial da BCG?

Verdade. Portanto, essa é uma situação muito especial, na qual muitas pessoas não são imunizadas e, portanto, não são resistentes a essas novas infeções. Portanto, no caso de haver fortes efeitos da BCG contra essas infeções virais específicas - que não sabemos, mas se existirem -, seria relativamente mais fácil observar porque essa infeção não estava presente anteriormente na população humana.

Este é um vírus que começou na China, mas se espalhou pelo mundo. Mas a área mais afetada até agora é a Europa. Existem muitas diferenças de suscetibilidade entre europeus e outros grupos populacionais a doenças autoimunes?

Sabe-se que, por exemplo, Europa e América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e assim por diante, têm mais doenças autoimunes que os países em desenvolvimento, por exemplo, em África ou no Sudeste Asiático. Isso pode ter a ver, por exemplo, com a genética da população, pode ser uma possibilidade, mas também com um estilo de vida que é muito relevante para doenças autoimunes. Observamos que as pessoas que se mudam de África ou do Sudeste Asiático para países ocidentais na Europa ou América do Norte também tendem, com o tempo, a desenvolver mais doenças autoimunes, o que significa que o estilo de vida é uma componente importante da epidemiologia. Então, sim, existem diferenças importantes entre a Europa e o resto do mundo.

O mesmo aplica-se às doenças infecciosas?

É claro, existem grandes diferenças também devido ao meio ambiente. Portanto, o clima e a geografia são muito importantes para doenças infecciosas. Obviamente, o que também é muito importante para doenças infecciosas é o tipo de infeções que foram encontradas pela população no passado, porque esses encontros mudam e modulam fortemente, digamos, por caminhos evolutivos, as respostas imunológicas, por exemplo, da população africana que foi exposta à malária por um longo tempo. Têm uma suscetibilidade diferente, em comparação aos europeus. Então, isso certamente é verdade também para doenças infecciosas.

Pode explicar-nos de forma sucinta o que pretende dizer com o conceito de "imunidade treinada"?

Imunidade treinada são as mudanças que ocorrem nos precursores das células imunes inatas na medula óssea. Temos dois tipos de armas de defesa do anfitrião. Um dos exércitos a que chamamos de imunidade inata é uma resposta imune com a qual nascemos. E age muito rapidamente, dentro de minutos ou horas após qualquer infeção. E isso é mediado por certos tipos de células, que são as células imunes mielóides e células NK, natural killers (assassinas naturais). O outro braço do sistema imunológico é o que chamamos de adaptativo. Estas são células que mudam após uma infeção ou vacinação, ou que reagem muito fortemente contra um micro-organismo específico, um micro-organismo que causou a infeção. E essas células chamadas linfócitos têm memória.

Foi demonstrado, há bastante tempo, que elas se desenvolveram em células ligadas à memória, que, na segunda vez em que encontram a infeção, podem proliferar melhor e responder melhor. Mas são muito específicas apenas para um tipo de patógeno. O que observamos é que também as células mieloides podem desenvolver uma resposta imune, uma memória da resposta imune, mas que é mediada por outros tipos de mecanismos ao nível dos precursores da medula óssea. E esses mecanismos fazem com que, ao encontrar qualquer tipo de infeção ou quase todo o tipo de infeção, tenham uma capacidade muito mais ampla de aumentar a resposta imune não específica apenas contra um patogénico.

Portanto, na sua opinião, e de acordo com a pesquisa que desenvolveu, a vacina BCG contra a tuberculose pode estimular essa memória imune treinada e também proteger contra outras infeções, além da tuberculose...

Nem todas as vacinas induzem essa imunidade treinada. Nem todas as infeções, mas algumas delas fazem-no, como a vacina para a BCG ou o sarampo ou a vacinação oral contra poliomielite. E, provavelmente, a vacinação muito antiga fez o mesmo, especialmente a vacinação com micro-organismos inteiros, micro-organismos atenuados inteiros, podem induzir esse tipo de proteção ampla.

Juntamente com os Evangelos Giamarellos, da Universidade de Atenas, organizou um estudo na Grécia para verificar se a BCG pode aumentar a resistência a infeções em geral nas populações mais idosas. Há, mesmo que preliminares, resultados deste estudo?

Ainda não temos resultados preliminares. Estarão disponíveis daqui a algumas semanas. Na verdade, estamos a trabalhar na análise de dados. Pedimos permissão agora ao Comité de Ética para poder analisar os dados em relação ao novo coronavírus. Portanto, a análise será feita e, esperamos que num mês ou assim, provavelmente teremos o primeiro conjunto de dados.

O Japão oferece um teste gratuito de um medicamento para tratar a Covid-19; cerca de 30 países já expressaram o desejo de testar o Avigan para tratar os sintomas de doenças respiratórias causadas pelo novo coronavírus. Avigan tem o favipiravir como o seu principal componente. Um hospital alemão trata a Covid-19 com transfusões de plasma, no caso o hospital Erlangen, que é o primeiro na Alemanha a receber autorização para a fabricação de plasma terapêutico. A comunidade científica está trabalhar arduamente. Significa isto que está a ciência a chegar lá? Isto é, para adquirir conhecimento sobre como lidar com o novo coronavírus, antes mesmo de haver uma vacina?

Imunologista garante que há um foco de toda a comunidade. Ouça as declarações 00:00 00:00

Absolutamente! Quer dizer, há um enorme foco de toda a comunidade científica, de toda a comunidade médica, todos estão a trabalhar arduamente para identificar os caminhos que estão a mediar a doença, para identificar o diagnóstico adequado, desenvolver os testes diagnósticos adequados para a doença e desenvolver a vacina, mas também novas drogas e novas abordagens para o tratamento. Não devemos esquecer que esta é uma doença muito nova, não tem nem meio ano e já aprendemos muito: sabemos qual é o vírus, sequenciámos o vírus, podemos diagnosticar a doença com metodologias e testes muito específicos e agora estamos a desenvolver medicamentos e as pessoas estão a trabalhar no duro para conseguir a vacina. Portanto, a velocidade de desenvolvimento de maneiras de prevenir e tratar esta doença é incrível em comparação com o que aconteceu apenas há alguns anos. Então, sim, desse ponto de vista, há uma grande mobilização de toda a comunidade para chegar a um resultado.

Como tem sido a sua vida desde que essa crise começou? Sai para trabalhar ou trabalha em casa?

Não, não. A maior parte das vezes saio para trabalhar, porque também sou médico e estou a tratar pacientes. Mas, por outro lado, grande parte do meu trabalho é pesquisa, tentando organizar os ensaios clínicos, especialmente em torno da vacinação BCG. Mas também temos ensaios clínicos que começarão muito em breve com a imunoterapia nos pacientes gravemente doentes no hospital e na unidade de cuidados intensivos e também a tentar entender a evolução da doença, da Covid-19. Então, para nós, todos, no hospital, há dias muito ocupados e cheios.

Quando espera poder viajar, digamos por exemplo para o seu país de origem, a Roménia?

Especialista acredita que nos próximos seis meses ainda haverá restrições. Ouça o imunologista 00:00 00:00

É muito lógico e muito bom que as pessoas tentem agora limitar um pouco as viagens porque queremos conter o vírus. Penso que, provavelmente, pelo menos no próximo meio ano, haverá alguns tipos de restrições. Não sabemos exatamente, depende muito de como as outras epidemias se desenvolvem e como o vírus se comporta. Então, temos que ver. Mas é claro que acho que haverá alguns meses, pelo menos provavelmente meio ano, antes que essas viagens sejam possíveis.

