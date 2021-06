Passeio no espaço com Jeff Bezos leiloado por 28 milhões de dólares

Jeff Bezos, fundador da empresa Amazon © Blue Origin/EPA

O leilão para um passeio no espaço com o fundador da empresa Amazon, Jeff Bezos, terminou este sábado com o lance vencedor a atingir os 28 milhões de dólares (cerca de 23 milhões de euros).

A empresa de foguetões do multimilionário norte-americano, Blue Origin, não revelou o nome do vencedor do leilão que decorreu online, adianta a agência Associated Press, ao avançar que a identidade do passageiro será revelada nas próximas semanas.

O montante arrecadado no leilão deste sábado será destinado ao Clube do Futuro, criado pela Blue Origin, um projeto educacional para promover a ciência e a tecnologia entre os jovens.

O voo tripulado de estreia da Blue Origin, após 15 voos de teste bem-sucedidos dos novos foguetões Shepard, está marcado para 20 de julho, data escolhida por ser o 52.º aniversário da primeira aterragem na lua por Neil Armstrong e Buzz Aldrin, na nave Apollo 11.

O leilão deste sábado, que envolveu mais de 20 interessados, ocorreu após mais de um mês de lances online que chegaram aos 4,8 milhões de dólares (cerca de quatro milhões de euros) na sexta-feira, depois de 7500 pessoas de 150 países se terem inscrito para as licitações.

Jeff Bezzos informou, recentemente, que, para dar maior significado à experiência, vai partilhar o voo inaugural com o seu irmão Mark, estando previsto que a partida decorra no Oeste do estado norte-americano do Texas.

A cápsula totalmente automatizada pode transportar até seis passageiros e a diretora de vendas da Blue Origin, Ariane Cornell, adiantou que o quarto e último lugar para este voo de estreia será anunciado em breve.