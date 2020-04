Portugal precisa de virologistas. Arranca quarta-feira concurso para 50 bolsas de doutoramento na área

Virologista © Thibault Savary / AFP

Por José Milheiro 07 Abril, 2020 • 11:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) quer "estimular a formação doutoral de investigadores e especialistas em ciências da virologia em Portugal" e, por isso, vai atribuir 50 bolsas de doutoramento "através de um concurso aberto em qualquer área científica", revela à TSF o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

"Por razões históricas sabemos que a capacidade científica portuguesa está muito desenvolvida nalgumas áreas, como por exemplo a imunologia, e menos desenvolvida noutras áreas - e, claramente, nas ciências da virologia há uma necessidade clara de formar mais especialistas", reconhece Manuel Heitor.

O governante chega mesmo a dar um exemplo de dedicação aos vírus: "Todos nos lembramos de Odete Ferreira, uma grande virologista da Universidade de Lisboa, mas de facto todos os centros de atividade científica que fizeram escola foram mais na área imunologia e de outras áreas da medicina molecular, nomeadamente da patologia e estudos oncológicos".

É para cobrir esta necessidade que arrancam as primeiras bolsas específicas para o doutoramento de 50 virologistas.

De acordo com o regulamento, o concurso deve respeitar um de nove objetivos de estudo: epidemiologia e fatores de risco de infeção e doença grave pelo vírus; a interação Homem-animal, mecanismos de resistência e de transmissão interespécies do vírus, e o risco de pandemias; estratégias de prevenção e preparação para novas epidemias, incluindo vacinas; abordagens inovadoras, incluindo novos métodos e novas tecnologias, para o diagnóstico da doença; caracterização dos mecanismos de infeção viral; caracterização da resposta do hospedeiro, imunológica celular e serológica, à infeção pelo vírus, impacto da idade e comorbilidades; desenvolvimento de novas terapias e de novas abordagens terapêuticas, incluindo equipamentos de suporte de vida e de proteção individual para o combate à doença; repercussões da infeção viral na saúde materna e no recém-nascido; e, impacto psicológico e alterações de comportamento associadas à pandemia.

Com o nome "DOCTORATES4 COVID-19", este será um concurso orientado para atividades de investigação em laboratórios nacionais e internacionais e vai ser o primeiro concurso, mas deve ser planeado para vir a abrir durante, pelo menos, cinco anos consecutivos.

As candidaturas decorrem entre 8 de abril e 14 de maio, no portal da FCT.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19