Postos de carregamento de carros elétricos estão expostos a ciberataques

Por Rita Costa 20 Outubro, 2022 • 19:22

Os postos de carregamento de carros elétricos estão vulneráveis a ciberataques. O alerta é feito por peritos em cibersegurança. Rui Duro, responsável em Portugal pela Check Point Software em Portugal, explica que estes postos de carregamento são equivalentes às redes de infraestruturas críticas e a falta de proteção faz com que estejam expostos ao risco.

Rui Duro explica que os postos estão sujeitos a ataques. 00:00 00:00

"Estas redes abrem a quem faz os ataques um conjunto de oportunidades como sequestrar a própria rede ou chegar mesmo ao próprio automóvel", assegura.

Por isso, Rui Duro sublinha a necessidade de proteger fortemente todas as redes e defende que não basta aos governos incentivarem a criação de postos de carregamento elétrico, é preciso acautelar o problema. "A forma como (estas redes) continuam a não ter por base a preocupação com a cibersegurança, privilegia-se a operacionalidade, a simplicidade dessa operacionalidade e não propriamente a rede de segurança", assegura.

Ataques nos Estados Unidos já deixaram proprietários sem acesso aos automóveis. 00:00 00:00

Nos postos de carregamento, "nós não temos a capacidade só de carregar o carro, temos uma fase de identificação do utilizador do carro e há dados do utilizador a serem transferidos de um lado para outro, temos uma fase de pagamento e de autorizações que não são da própria rede, mas de terceiros e toda esta complexidade favorece quem quiser tirar partido e atacar", alerta ainda Rui Duro.

Questionado pela TSF sobre se ao fazer estes alertas não teme estar a contribuir para atrasar a transição energética, já que esta será mais uma preocupação para quem está a pensar comprar um carro elétrico, o especialista admite que é "uma faca de dois gumes".

Há uma "pressão necessária" para garantir que a transição é feita de forma segura. 00:00 00:00

"É uma pressão necessária para que [a transição energética] se faça de uma forma segura, porque se se der no oposto e tivermos um ataque à rede num fim de semana, por exemplo, então aí o efeito vai ser muito pior" e o mesmo é dizer que mais vale prevenir do que remediar.

Então, qual será a melhor forma de os proprietários de veículos elétricos em Portugal se protegerem? Aqui Rui Duro desdramatiza: "Trabalho nesta área há muitos anos, vivo com o cibercrime e os ciberataques há muitos anos e não me contenho a fazer a minha vida normalmente, mas tenho o máximo de cuidado possível."

As recomendações do especialista. 00:00 00:00

O responsável da Check Point Software acredita que, nesta altura, não há razão para alarme, mas reconhece que carregar o carro em casa é sempre mais seguro: "A rede é mais controlada, não está tão exposta e não estou eu, nem os meus dados pessoais, nem os meus dados bancários."

A TSF já contactou a Mobi.e, a Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica que está a reunir informações para responder às preocupações dos peritos em cibersegurança.