A primeira dessas informações ainda não confirmadas tem a ver com o nome do equipamento. De facto, tudo indica que o dispositivo que, pela lógica, deveria ser batizado de Galaxy S11, afinal vai chamar-se S20. E nesta família devem caber, pelo menos, três membros. As diferenças entre eles poderão ser de vária ordem, mas a mais evidente aponta para as câmeras.

A confirmarem-se os rumores mais recentes, o Galaxy S20 na versão mais simples terá um sensor principal de 64MP. Ao seu lado estarão uma ultra grande angular de 12MP e uma telefoto também de 12MP. Na versão plus, a essas três lentes vai juntar-se um sensor Time of Flight.

E depois, tudo indica que haverá uma outra versão ainda mais avançada, a Ultra. Essa virá com um sensor principal de 108MP, uma zoom de 48MP e a lente ultra grande angular será de 12MP. Também este vai ter, evidentemente, o sensor Time of Flight.

Este último não pode ser barato, mas resta saber se a existência destas três gamas, não irá dar margem à Samsung para baixar o preço do S20 normal. Era bom.

De resto, o site XDA-Developers, o responsável pelo aparecimento de imagens, à partida, reais destes telefones, diz ainda que a versão Ultra vai ter suporte para cartões microSD até 1TB. E opções que vão dos 128 aos 512GB de espaço e até 16 gigas de RAM.

A bateria será de 5000 mAh com carregador de 45W. Deverá ir dos zero aos 100% de carga em 75 minutos, mas o grande choque poderá mesmo ser o ecrã.

A tela pode vir a ter uma taxa de atualização de 120Hz.