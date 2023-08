Primeira missão lunar da Rússia em quase 50 anos termina sem sucesso. Luna-25 despenhou-se

O polo sul lunar é de particular interesse para os cientistas, que acreditam que as crateras polares podem conter água © Getty Images via AFP

A sonda Luna-25, a primeira missão lunar russa em quase 50 anos despenhou-se na lua após um incidente durante as manobras de pré-aterragem, avançou este domingo a agência espacial russa Roscosmos.

A comunicação com a Luna-25 perdeu-se às 14h57 (11h57 GMT) de sábado, disse a Roscosmos num comunicado. De acordo com os resultados preliminares, o módulo de aterragem "deixou de existir na sequência de uma colisão com a superfície da Lua".

No sábado, a Roscosmos já tinha avançado que seria difícil completar esta missão devido a problemas relacionados com o procedimento de pré-alunagem, que teriam sido interrompidos devido a uma situação considerada "anormal".

Caso a missão russa tivesse sido bem-sucedida, a sonda Luna-25, lançada em 11 de agosto, seria o primeiro engenho espacial a alunar no polo sul, região onde os Estados Unidos querem colocar em dezembro de 2025 a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro, ao abrigo do novo programa lunar Artemis.

Apenas os Estados Unidos tiveram astronautas na superfície da Lua, entre 1969 e 1972, todos os homens, no âmbito do programa Apollo.

Para novembro do próximo ano está previsto o envio para a órbita da Lua de quatro astronautas - três norte-americanos, incluindo uma mulher e um negro, e pela primeira vez um canadiano.

O lançamento da nave Luna-25 para a Lua, a partir do porto espacial russo de Vostochny, é o primeiro da Rússia desde 1976, quando fazia parte da União Soviética.

Apenas três países conseguiram aterrar com sucesso na Lua: a União Soviética, os Estados Unidos e a China. A Índia e a Rússia pretendem ser os primeiros a aterrar no polo sul da Lua.

O polo sul lunar é de particular interesse para os cientistas, que acreditam que as crateras polares podem conter água. A água congelada nas rochas poderia ser transformada por futuros exploradores em ar e combustível para foguetões.

A Luna-25 foi inicialmente concebida para transportar um pequeno veículo lunar, mas essa ideia foi abandonada para reduzir o peso da nave e aumentar a sua fiabilidade.