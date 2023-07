Primeira superlua do ano vê-se esta noite. E vêm aí mais três

Por Gonçalo Teles 03 Julho, 2023 • 18:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A primeira "superlua" deste ano vai estar visível nos céus portugueses durante a noite desta segunda-feira, 3 de julho, quando o satélite natural se colocar a 361.934 quilómetros da Terra.

De acordo com o site da Agência Espacial Norte-Americana (NASA), uma superlua - um conceito atribuído a Richard Nolle - acontece quando a Lua cheia ou nova está a cerca de 90% do seu perigeu, o seu ponto mais próximo da Terra.

Esta superlua de julho é a primeira de quatro luas cheias deste ano que coincidem com a passagem da Lua pelo seu perigeu: há mais duas destas ocasiões em agosto - nos dias 1 e 30 - e uma última em setembro, no dia 28.

A órbita da Lua não é um círculo perfeito, mas sim uma elipse, pelo que há fases do seu ciclo em que se aproxima mais da Terra, a cerca de 360 mil quilómetros, e fases em que está mais afastada, acima dos 400 mil quilómetros, sendo este ponto conhecido como apogeu. A distância média entre a Terra e a Lua é de 382,900 quilómetros.

E porque a Lua é mais fácil de ver se o Sol já se tiver posto, saiba que, em Portugal continental, pode começar a olhar para o céu a partir das 20h55, se estiver mais a sul, ou das 21h10, se estiver no extremo Norte do país.

No Funchal, o pôr do Sol acontece às 21h19 e nos Açores, entre as 21h08 e as 21h20, dependendo da ilha.