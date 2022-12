Primeiro capítulo da missão chega ao fim. Perseverance deposita amostra no solo de Marte

© NASA/JPL-Caltech/MSSS

Está a chegar ao fim o primeiro capítulo da missão Mars Sample Return. O robô Perseverance depositou na superfície de Marte o primeiro tubo com uma amostra de rocha do planeta vermelho. A NASA anunciou que vão ser depositados dez tubos no local, para que, depois, as amostras voltem à Terra e sejam analisadas por cientistas, em busca de sinais de vida.

"Não é para me gabar, mas isto é muito importante. Ao colocar este tubo no chão, comecei oficialmente a separar amostras que o Mars Sample Return vai trazer de volta à Terra um dia", escreveram os engenheiros da NASA no Twitter.

Com o objetivo de encontrar sinais de vida no planeta vermelho, a agência espacial norte-americana explica que o Perseverance já recolheu 17 amostras e o plano é que, no futuro, as entregue a uma sonda, que as colocará a bordo de um pequeno foguetão para a órbita de Marte. Por sua vez, uma outra nave espacial vai recolher o recipiente das amostras e devolvê-lo à Terra.

Caso o Perseverance não consiga entregar as suas amostras, será utilizado um helicóptero de recuperação para terminar a missão.

"Ver a nossa primeira amostra no solo é um grande ponto culminante para o nosso período de missão principal, que termina a 6 de janeiro", disse Rick Welch, vice-gerente do projeto do Perseverance, sublinhando que estão a "fechar o primeiro capítulo da missão".

A missão "Mars Sample Return" começou com o robô Perseverance, que viajou até Marte para recolher amostras de rochas em busca de sinais de vida no "planeta vermelho".

O robô vai procurar sinais (químicos) de vida microbiana passada e caracterizar a geologia e o clima do "planeta vermelho", abrindo caminho à exploração humana.

O "Perseverance" é a mais recente missão da NASA para recolha de amostras e para analisar Marte, depois do "Curiosity" ("Curiosidade"), que aterrou em agosto de 2012.