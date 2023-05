Primeiros astronautas da Arábia Saudita em décadas partiram esta 2.ª feira para o espaço

© AFP

Por Lusa 22 Maio, 2023 • 06:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os primeiros astronautas da Arábia Saudita em décadas foram lançados esta segunda-feira para a Estação Espacial Internacional num voo privado.

A empresa SpaceX lançou a tripulação que tinha comprado o bilhete, liderada por um astronauta reformado da NASA, que trabalha agora para a empresa que organizou a viagem. Também a bordo vai um empresário americano, que agora é o patrocinador de uma equipa de corridas de carros desportivos.

Os quatro devem chegar à estação espacial na sua cápsula na segunda-feira de manhã e passarão lá pouco mais de uma semana antes de regressarem a casa, depois de uma aterragem ao largo da costa do estado norte-americano da Flórida.

Patrocinada pelo governo da Arábia Saudita, Rayyanah Barnawi, uma investigadora de células estaminais, tornou-se a primeira mulher do reino a ir ao espaço. A ela juntou-se Ali al-Qarni, um piloto de caças da Real Força Aérea Saudita.

São os primeiros do seu país a viajar num foguetão desde que um príncipe saudita foi lançado a bordo do vaivém Discovery em 1985. Por uma questão de oportunidade, serão recebidos na estação por um astronauta dos Emirados Árabes Unidos.

"Este é um sonho tornado realidade para todos", disse Barnawi antes do voo. "Só o facto de podermos compreender que isto é possível. Se eu e o Ali o conseguimos fazer, eles também o conseguem", declarou.

A completar a equipa visitante estão John Shoffner, de Knoxville, Tennessee, antigo piloto e promotor de uma equipa de corridas de carros desportivos que compete na Europa, e a acompanhante Peggy Whitson, a primeira mulher comandante da estação, que detém o recorde dos EUA de maior tempo acumulado no espaço: 665 dias e continua a contar.

Este é o segundo voo privado para a estação espacial organizado pela Axiom Space, sediada em Houston. O primeiro foi efetuado no ano passado por três homens de negócios, com outro astronauta reformado da NASA. A empresa planeia começar a acrescentar os seus próprios quartos à estação dentro de alguns anos, acabando por transformá-la num posto avançado autónomo disponível para aluguer.

A Axiom não revela quanto é que Shoffner e a Arábia Saudita estão a pagar pela missão de 10 dias. A empresa tinha referido anteriormente um preço de 55 milhões de dólares para cada um.

A última lista de preços da NASA indica que o preço por pessoa e por dia é de 2.000 dólares para comida e até 1.500 dólares para sacos-cama e outro equipamento.

Pelo menos as ligações de correio eletrónico e vídeo são gratuitas.

Os convidados terão acesso à maior parte da estação enquanto realizam experiências, fotografam a Terra e conversam com as crianças das escolas do seu país, demonstrando como os papagaios voam no espaço quando ligados a uma ventoinha.

Depois de décadas a evitar o turismo espacial, a NASA tem agora duas missões privadas planeadas por ano. A Agência Espacial Russa tem vindo a fazê-lo, de forma intermitente, há décadas.

"O nosso trabalho é expandir o que fazemos na órbita baixa da Terra para todo o mundo", disse o diretor do programa da estação espacial da NASA, Joel Montalbano.