Quatro astronautas regressaram à Terra em nave da SpaceX após missão de seis meses

Jessica Watkins, Robert Hines, Kjell Lindgren e Samantha Cristoforetti

Quatro astronautas regressaram à Terra esta sexta-feira numa nave da ​​​​​​​SpaceX, terminando a sua missão de quase seis meses na Estação Espacial Internacional, onde realizaram várias experiências científicas.

O clima húmido e ventoso em toda a Florida atrasou o regresso ao lar destes astronautas.

Mas a SpaceX e a NASA alcançaram finalmente 'luz verde' esta sexta-feira e os três norte-americanos e um italiano partiram da Estação Espacial Internacional, que era a sua residência desde abril.

A cápsula Dragon Freedom, construída pela empresa aeroespacial privada SpaceX, que transportava a missão Crew-4 da NASA, caiu de paraquedas no oceano Atlântico, perto de Jacksonville, Florida, cerca de cinco horas depois, às 16h55 (21h55 em Lisboa).

Cinco minutos depois, dois pequenos barcos encontraram os astronautas com balões vermelhos e amarelos amarrados aos barcos.

A missão envolveu os astronautas da NASA Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, a primeira mulher negra a completar um voo espacial de longo prazo, e Samantha Cristoforetti, da Agência Espacial Europeia.

A Crew-4 chegou à estação espacial em 27 de abril para iniciar uma missão científica de seis meses, durante a qual realizaram, entre outras coisas, experiências para estudar as mudanças semelhantes ao envelhecimento que a microgravidade produz nas células imunológicas humanas e a possível maneira de revertê-lo.

Também foi experimentada uma alternativa ao cimento, feito de material encontrado na poeira da Lua e de Marte, com o qual futuras bases espaciais poderão ser eventualmente construídas, poupando missões de longa distância.

Antes do regresso, os astronautas tinham confidenciado que desejavam tomar uma bebida fresca com gelo, comer pizza e gelado, tomar banho, sentir a natureza e, claro, estar com as suas famílias.

Na semana passada tinham chegado à estação espacial os substitutos desta missão, os membros da Crew-5, a quinta missão tripulada conjunta entre a NASA e a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk.

Restam a bordo da estação espacial três norte-americanos, três russos e um japonês.

A SpaceX envia astronautas para a Estação Espacial Internacional e devolve-os à Terra desde 2020.

De acordo com a empresa privada, a nave Dragon é capaz de transportar até sete passageiros de e para a órbita terrestre "e além".

É também a única nave atualmente em operação capaz de "fazer regressar quantidades significativas de carga" à Terra, e é a primeira privada a transportar humanos para a estação espacial.