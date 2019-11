Quem são e o que publicam os reis do Instagram em Portugal?

O Instagram faz dez anos © Dado Ruvic/Reuters

O Instagram apareceu de mansinho, há dez anos, e cresceu tanto entre as gerações mais novas que os responsáveis pelo Facebook, a maior rede social do mundo, o quiseram comprar quando ainda só tinha três anos de existência. A aquisição concretizou-se em abril de 2012, altura em que Mark Zuckerberg anunciou que ia fazer a compra pela módica quantia de um bilião de dólares, mais de 700 milhões de euros.

Atualmente o Instagram tem um bilião de utilizadores. Números ainda distantes dos 2,41 biliões do Facebook, mas que fazem desta rede social a sexta maior do mundo. À frente, além do Facebook, tem só o YouTube, WhatsApp, Messenger e WeChat.

Em Portugal, segundo um estudo da tecnológica portuguesa Primetag, há 1.682 contas de Instagram que, em 2018, tiveram um total de 2.710 milhões de interações. As fotografias, que caracterizam esta rede social desde o início, ainda são o conteúdo mais partilhado (85%), seguindo-se as galerias de imagens (9%) e, por fim, os vídeos (6%).

No top 10 das contas com maior número de seguidores em Portugal estão, sobretudo, jogadores de futebol. Na lista liderada por Cristiano Ronaldo (190 milhões de seguidores) há apenas uma figura que não está ligada ao desporto e que é também a única mulher: a modelo Sara Sampaio (7,5 milhões), a ocupar o terceiro lugar. O pódio fica completo com Pepe, em segundo lugar, com 8,3 milhões.

O jogador madeirense lidera também as100 contas com mais interações (1509,9), seguindo-se Sara Sampaio (72,3), Carolina Deslandes (28,5), Cristina Ferreira (21,5), Rita Pereira (19,7), André Silva (19,2), Dolores Aveiro (19,1), Pepe (18,8), Ricardo Quaresma (18,7) e Bárbara Bandeira (16,5).

As três imagens com mais interações são todas de Cristiano Ronaldo. O internacional português conseguiu 12,8 milhões de interações com uma foto de família no Natal, 12,5 milhões com a imagem em que veste o equipamento da Juventus e 11,8 milhões numa fotografia em que aparece com Georgina Rodriguez num barco.

Numa altura em que os adolescentes, um pouco por todo o mundo, migram para o Tik Tok, uma aplicação chinesa de partilha de vídeos curtos e divertidos que já é uma das mais utilizadas globalmente (500 milhões), logo a seguir ao Instagram, a rede social tenta reinventar-se. Agora estão a testar, no Brasil, a ferramenta Reels, que permite criar vídeos de 15 segundos, com música, e partilha-lhos nos Instagram Stories. Será que vão conseguir destronar mais um concorrente, tal como fizeram com o Snapchat? Só o futuro o dirá.