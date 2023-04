Quem são os próximos astronautas a viajar até à Lua? Revelada equipa da missão Artemis 2

Por TSF 03 Abril, 2023 • 17:05 Partilhar este artigo Facebook

A equipa que vai à lua na missão Artemis 2 foi anunciada esta segunda-feira. Os quatro astronautas vão viajar até à Lua pela primeira vez desde 1972.

Três astronautas da NASA e um astronauta da Agência Espacial Canadiana vão integrar a missão espacial Artemis 2, cujo objetivo é dar a volta à Lua, sem pousar, durante dez dias.

A equipa é composta por Reid Wiseman, um aviador naval de 47 anos que vai ser o comandante da missão; Victor Glover, também aviador naval de 46 anos; Jeremy Roger Hansen, um piloto de caças de 47 anos que vai fazer a primeira missão de voo; e Christina Hammock Koch, detentora do recorde de voo espacial mais longo de uma mulher, com 328 dias no espaço.

A missão Artemis 1 terminou em dezembro do ano passado, depois de 25 dias no espaço, quando a nave espacial Orion regressou à Terra depois de ter orbitado a Lua com sucesso, num voo de teste sem ninguém a bordo.

Só na missão Artemis 3 é esperado que uma equipa de astronautas volte a pisar a superfície lunar, em 2025.

O objetivo das missões Artemis - nome da deusa associada à Lua na mitologia grega, a irmã gémea de Apolo - é preparar o estabelecimento da presença humana duradoura na Lua, com a construção de uma base na superfície e uma estação espacial na órbita em seu redor.