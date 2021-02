© Direitos Reservados / Google

O anúncio foi feito ontem. Para os próximos dias, a tecnológica promete novidades de vários tipos e a abarcar várias aplicações. Aquela que provavelmente vai ser a mais popular está relacionada com as mensagens. As SMS.

É verdade que poucos saberão que a Google tem uma excelente app para este tipo de mensagens. Chama-se Google Messages (ou apenas Mensagens em português) e o mais provável é que a fabricante do seu telemóvel a tenha retirado do Android. Apenas, nada mais.

E por isso, se quiser ter esta app da Google, é quase certo que vai ter de a instalar através da Playstore. Para evitar conflitos com a sua atual app para as mensagens, assista ao vídeo acima.

Quanto à novidade anunciada para o Google Messages, está a possibilidade de agendar o envio de mensagens. A partir de agora, pode escrever uma mensagem às quatro da manhã, por exemplo, e pedir ao telefone para apenas a enviar às oito. Isto para não acordar ninguém, ou para não revelar que esteve acordado até tão tarde.

Outro cenário é o envio de uma mensagem de aniversário. Para evitar esquecer-se ou não de não ser possível no dia certo, pode agendar essa mensagem com antecedência.

Mas há mais.

A Google anunciou ainda uma ferramenta que vê se as palavras-passe do utilizador foram comprometidas. O Maps passa a ter um Modo Escuro, o assistente Google está mais fácil de controlar mesmo com o ecrã bloqueado e a função TalkBack, pensada para quem é cego ou tem graves problemas de visão foi melhorada. Neste caso, contudo, apenas um número restrito de smartphones vai ser capaz de refletir essas novidades.

Note que nem todas estas novidades estão disponíveis neste momento. A Google promete a sua introdução nos próximos dias.