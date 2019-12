Por Rui Tukayana 30 Dezembro, 2019 • 12:57 Partilhar este artigo Facebook

A TP-Link tem-se especializado no domínio das casas inteligentes, no entanto, a marca não cria nada de muito complicado. Estores automatizados, robôs aspiradores, ar condicionados 2.0, tudo isso fica para outras empresas. O que a TP-Link faz, e faz bem, são três coisas: câmaras de vigilância, tomadas e lâmpadas. Isto para além de um sem-fim de soluções WiFi que pouco têm a ver com a domótica.

Assim, hoje o destaque vai para a lâmpada inteligente multicolor. O nome oficial é Kasa Smart Light Bulb Multicolor, e a verdade é que chamar-lhe "lâmpada" não chega.

Ela é LED, atinge os 800 lumens, ou seja, ronda os 60W nas contas antigas e tem WiFi incluído. Aliás, é essa conectividade que permite configurar a lâmpada e depois controlar tudo o que tenha a ver com o dispositivo. Através da app Kasa, o utilizador pode aumentar ou diminuir a intensidade, mas também alterar a cor de branco para vermelho, azul, amarelo, ou qualquer outra.

A app permite ainda ativar o modo automático que faz com que a cor da lâmpada mude à medida que a terra vai girando e as horas vão passando. Tem também o modo bom dia que, em teoria, permite um despertar mais natural, com a luz a simular o nascer do sol dentro do quarto, antes do despertador dar sinal.

Mas o que nesta análise mostrou ser mesmo interessante foi a compatibilidade com a tecnologia de assistente por voz da Google. Basta dizer qualquer coisa como "ok Google, põe a intensidade da luz nos 60%", para que a lâmpada reaja. E este é apenas um exemplo. No vídeo há mais.

Também interessante é a compatibilidade com a app IFTTT, ou If This Then That. Trata-se de uma aplicação que permite criar automatismos, sem que o utilizador tenha de se esforçar muito ou sequer saber como programar. Pode, por exemplo, pôr as luzes a piscar sempre que o seu clube marca um golo.

Outra boa notícia, é que estas lâmpadas não são caras e existem em três versões. As multicolores , que aqui foram testadas, as brancas (que são reguláveis dos tons mais frios para os mais quentes) e até uma de filamento , para quem não quer lâmpadas LED.