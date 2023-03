Raios de luz iluminam nuvens. As imagens de um pôr do sol em Marte captadas por sonda da NASA

© NASA/JPL-Caltech/MSSS/SSI

Curiosity, a sonda espacial da NASA, captou imagens de um pôr do sol em Marte, anunciou a agência espacial norte-americana.

Aconteceu a 2 de fevereiro, quando, ao descer no horizonte, o Sol fez com que os raios de luz iluminassem um banco de nuvens. Estes raios solares são também conhecidos como "raios crepusculares". Segundo a NASA, esta foi a "primeira vez" que os raios solares foram vistos com tanta clareza em Marte.

A agência espacial norte-americana explica que enquanto a maioria das nuvens marcianas paira numa altitude não superior a 60 quilómetros e são compostas de gelo de água, as nuvens presentes nestas últimas imagens parecem estar numa "altitude menor, onde é especialmente frio".

"Isso sugere que essas nuvens são feitas de gelo de dióxido de carbono ou gelo seco", diz a NASA.

Além da imagem dos raios solares, o Curiosity captou, a 27 de janeiro, um conjunto de nuvens coloridas em forma de pena. Quando iluminados pela luz do sol, determinado tipo de nuvens podem criar uma exibição semelhante a um arco-íris, a chamada "iridescência".

© NASA/JPL-Caltech/MSSS

"A iridescência significa que os tamanhos das partículas de uma nuvem são idênticos aos dos seus vizinhos em cada parte da nuvem", disse Mark Lemmon, cientista do Space Science Institute em Boulder, Colorado, citado em comunicado. "Ao observar as transições de cores, vemos o tamanho das partículas a mudar na nuvem. Isso ajuda-nos a perceber a forma como a nuvem está a evoluir e como as suas partículas estão a mudar de tamanho ao longo do tempo".