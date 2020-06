Dificilmente será em 2020 que a Realme conquista índices de popularidade ao nível da Xiaomi, mas não é porque a fabricante não tente.

O Realme 6 Pro é a mais recente aposta de uma marca chinesa que no ano passado impressionou bastante com a família X2, principalmente com o Pro. Tratava-se de um equipamento com desempenho e características de topo de gama, mas a um preço acessível.

E é também essa a ideia que norteia o Realme 6 Pro: uma óptima relação entre o preço e especificações. Tem três bons sensores fotográficos, um ecrã com taxa de atualização de 90Hz, uma bateria com carregamento rápido e um processador que se encontra em smartphones que são uns bons 200 euros mais caros.

Outros dados importantes acerca do Realme 6 Pro são os 8GB de RAM e os 128GB de armazenamento. Assim como o facto de ser dual-SIM e de haver ainda espaço para um cartão microSD.

Hã ainda mais um pormenor que deve ser sublinhado. Tem NFC. É uma tecnologia que rapidamente vai tornar-se muito importante. É ela que permite fazer pagamentos com o telemóvel.

Também aquilo que custa é outro ponto a merecer destaque. Muito mesmo.