© Rui Tukayana / TSF

Por Rui Tukayana 02 Julho, 2020 • 00:47

A marca ainda não tem nome conhecido na praça, mas que não seja essa a razão pela qual quando se está a pensar na aquisição de um novo telemóvel, não se pondera a compra de um equipamento da Realme.

É essa uma das conclusões a retirar de mais uma análise feita aqui no Mundo Digital ao Realme 6 Pro.

Trata-se de um equipamento cujas características, no papel, prometiam bastante, e a boa notícia é que a passagem da teoria à prática é feita com distinção.

No patamar dos equipamentos entre os 300 e 350 euros, passou a ser este equipamento a escolha mais acertada, atualmente.

E principalmente por três razões: o desempenho, o ecrã e o sistema fotográfico.

Ele tem um sensor principal de 64MP, mas onde se distingue da competição não é aí. O que acontece é que o Realme 6 Pro vem ainda com uma lente ultra grande angular de 8MP e uma outra telefoto, com zoom ótico de 2x. É uma lente que é perfeita para retratos.

Ainda neste campo, mas do outro lado do telemóvel. Ele tem duas lentes para as selfies. O normal que é de 16MP e outra ultra grande angular, para selfies de grupo de 8MP.

Outro destaque pela positiva é o comportamento dele. Vem com um processador Snapdragon 720G. É evidente que há melhores, mas este é um equipamento de gama média, com preço a condizer. Por outro lado, os 8GB de RAM ajudam e muito a que ele se destaque dos concorrentes.

E o mesmo acontece com o ecrã, a 90Hz e na bateria, com carregamento rápido a 30W.

Em conclusão: vai ser muito difícil encontrar um equipamento que rivalize com este smartphone quando se pondera aquilo que ele dá, face ao que ele custa.