Redes sociais para crianças? Facebook quer criar Instagram para menores de 13 anos

O Facebook quer lançar uma versão da plataforma de partilha de fotografias e vídeos, Instagram, para crianças menores de 13 anos. Um porta-voz do Facebook informa que a empresa está a explorar uma versão do Instagram controlada pelos pais, semelhante ao Messenger Kids, uma aplicação indicada para crianças entre os seis e os 12 anos.

"Cada vez mais as crianças perguntam aos pais se podem aderir a plataformas que os ajudem a manter o contacto com os seus amigos. No momento, não há muitas opções para os pais, então estamos a trabalhar na construção de novos produtos que sejam adequados para crianças e geridos pelos pais", disse o porta-voz, citado pelo The Guardian. O objetivo é oferecer uma "experiência controlada pelos pais e ajudar as crianças a comunicarem com os amigos e a descobrirem novos passatempos e interesses".

De acordo com uma mensagem interna da empresa, citada pelo BuzzFeed News, Vishal Shah, vice-presidente do Instagram, refere que esta decisão vai permitir a "construção de uma versão que permita às crianças até aos 13 anos utilizar a aplicação com segurança".

A política atual da plataforma proíbe a utilização do serviço por parte de pessoas com menos de 13 anos. Contudo, a empresa observa que, mesmo solicitadas a indicar a idade ao criarem uma conta na plataforma, nada impede as pessoas de mentirem no momento do registo. O Facebook revela, por isso, que quer ultrapassar esta situação através da ajuda de algoritmos que permitam determinar a idade real dos utilizadores.

A empresa quer lançar também novos recursos de segurança. Entre eles, proibir que adultos enviem mensagens a pessoas que não sigam e sejam menores de idade ou, por outro lado, emitir um aviso de segurança aos adolescentes quando um adulto envia uma grande quantidade de pedidos de amizade ou mensagens. No momento do registo, os adolescentes serão também incentivados a colocar o perfil em privado. Estas novas atualizações vão permitir que seja mais difícil para os adultos encontrar e seguir adolescentes no Instagram.