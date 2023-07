Por Carolina Rico 03 Jul, 2023 • 11:34

Um robô assumiu o lugar do maestro e conduziu uma orquestra, na passada sexta-feira, num concerto ao vivo no Teatro Nacional da Coreia do Sul, em Seul.

O humanoide EveR 6, desenhado pelo Instituto de Tecnologia Industrial, liderou os músicos da Orquestra Nacional da Coreia do Sul o robot em três das cinco peças apresentadas, com apoio do maestro Choi Soo-yeoul.

Conduzir uma orquestra exige movimentos muito detalhados e o EveR 6 conseguiu executá-los "muito melhor do que imaginava", destacou Choi Soo-yeoul. No entanto, tem uma "fraqueza crítica": não consegue ouvir.

Os especialistas presentes na audiência não ficaram impressionados. Segundo a Reuters, os críticos reconhecem a exatidão dos movimentos para manter o ritmo, mas falam de uma prestação de nível "elementar".