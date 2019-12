Comprar um telemóvel não é tarefa fácil. Ou porque se está disponível para gastar muito dinheiro, mas não se quer errar no alvo. Ou porque não há muito dinheiro para gastar e por isso não se quer errar no alvo. Decisões, decisões...

Hoje o que se propõe aqui no Mundo Digital da TSF é uma viagem até aos melhores smartphones deste ano, mas organizados por preço.

No vídeo encontra todos os argumentos que justificaram as escolhas. Aqui, sem mais delongas fica a lista completa.

dos zero aos quinhentos euros

- dos €0 aos €150 - é melhor não gastar dinheiro

- dos €150 aos €200 - Redmi Note 8

- dos €200 até aos €250 - Samsung Galaxy A50

- dos €250 aos €300 - Xiaomi Mi 9T

- dos €300 aos €400 - Xiaomi Mi 9T Pro

- até aos €500 - Realme X2 Pro

Esta última sugestão, o equipamento da Realme foi uma das maiores surpresas de 2019 e justifica claramente o título de melhor smartphone abaixo dos quinhentos euros. Tem o mais rápido processador do mercado, imensa memória RAM e espaço de armazenamento e ainda tecnologia de carregamento de bateria que arrasa com a concorrência.

Se fosse de uma marca com mais nome no mercado, custaria o dobro.

E por falar em dobro, aqui vai a segunda parte da lista, desta vez, recheada com propostas para bolsos mais bem forrados. Começa até com uma proposta que não está no vídeo, mas como o preço desceu e o P30 Pro tem três excelentes câmaras, abre-se espaço para essa máquina, da Huawei.

dos quinhentos até para lá do razoável

- dos €500 até aos €600 - Huawei P30 Pro

- dos €600 até €750 - One Plus 7T Pro

- dos €750 aos €1000 - Samsung Galaxy Note 10+

- dos €1000 aos €1500 - iPhone 11 Pro

- dos €1500 até ao infinito - Samsung Galaxy Fold