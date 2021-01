Samsung anuncia lucros de 19,6 mil milhões em 2020. Pandemia ajudou venda de chips

© Jung Yeon-je/AFP

O gigante sul-coreano da tecnologia Samsung Electronics ganhou 26,4 biliões de won (cerca de 19,6 mil milhões de euros) em 2020, mais 21,48% do que em 2019.

O resultado positivo justifica-se pelo aumento da procura de 'chips', na sequência da pandemia de covid-19.

O EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações), por sua vez, cresceu 19,45% em relação a 2019, para 36,35 biliões de won (27 mil milhões de euros).

Já o lucro operacional aumentou 29,6% e o volume de negócios 2,78%.

O principal ramo de negócios, o dos semicondutores, beneficiou do aumento da procura relacionada, por exemplo, com centros de dados, depois de grande parte do planeta ter imposto confinamentos, impulsionando o teletrabalho e os serviços à distância.

Por sua vez, os negócios de eletrónica de consumo e telecomunicações foram ajudados por uma recuperação da procura após o fim dos confinamentos.

O EBITDA dos últimos três meses do ano cresceu 16,1% comparativamente ao mesmo período de 2019, enquanto o lucro operacional cresceu 26,39%.

