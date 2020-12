© Samsung / Direitos Reservados

Por Rui Tukayana 03 Dezembro, 2020 • 21:58

No que à Europa diz respeito, a disponibilização do S20 Fan Edition na versão 5G, é um dos lançamentos mais importantes do ano. Finalmente a fabricante sul-coreana decidiu oferecer aos seus "fãs" europeus um equipamento da família S20 com um processador Snapdragon 865. Até agora todos tinham um Exynos 990, um processador que apresenta um saldo negativo no que diz respeito à autonomia.

Mas não é só no processador (e na autonomia) que este equipamento brilha. O ecrã AMOLED a 120Hz e as câmaras são outro ponto alto.

Assista, no vídeo acima, à análise completa a esta nova proposta da Samsung.