Tópicos chave O tempo e o som

Dois smartphones dobráveis, dois relógios e um par de auscultadores, hoje é um dia cheio de novidades para a Samsung.

Entre tudo o que a Samsung revelou esta quarta-feira, o grande foco de interesse vai para o maior dos dobráveis da marca sul-coreana. O Galaxy Z Fold3 5G apresenta várias novidades face à geração anterior e está ainda mais apetecível.

O aspeto não mudou muito face ao Fold2, mesmo assim, não só está mais resistente como passou a ser à prova de água.

Outra grande novidade está relacionada com um acessório chamado S Pen. A caneta apontadora que celebrizou a família Galaxy Note acaba de se tornar compatível com os Fold. Veja todas as novidades no vídeo acima.

É só isso? Não não é. O ecrã principal do Samsung Galaxy Z Fold3 5G, ou seja, o interior, tem uma lente das selfies escondida. Ninguém diria que ela lá está.

Outro dos equipamentos que aí vêm - o lançamento de todos eles está previsto para dia 27 de agosto - é o Z Flip3 5G, um smartphone com ecrã dobrável em formato concha.

Aqui as novidades mais evidentes estão relacionadas com o aspeto bastante melhorado, mas há mais.

É o caso do processador Snapdragon 888 que é o melhor da atualidade e que também se encontra na nova geração dos Fold. O mesmo acontece com a maior resistência e com a resistência à água.

O ecrã secundário está bem maior - aumentou 4 vezes - e tornou-se ainda mais útil.

O que conheceu uma redução foi o preço. Quando chegar às lojas vai ter um preço recomendado bastante mais baixo face à geração anterior: 400 euros mais barato.

Saiba tudo acerca deste telefone no vídeo acima.

O tempo e o som

Agosto é tradicionalmente um mês de muitas novidades na Samsung e este ano não foi diferente. Para além dos telefones também houve relógios e um par de auscultadores.

Ao nível dos relógios, o que a Samsung apresentou foram os novos Galaxy Watch4 e o Galaxy Watch4 Classic. São os primeiros dispositivos que resultam de uma maior aposta da Google e da Samsung no sistema operativo WearOS.

Entre eles há algumas diferenças de tamanho e funcionalidades, mas ambos contam com um sensor 3-em-1 capaz de monitorizar vários parâmetros senso que é até capaz de fazer a medição da Tensão Arterial ou eletrocardiogramas, no entanto, essas funcionalidades não estão disponíveis em todos os mercados. De resto, o índice SpO2, os batimentos cardíacos e a monitorização do sono estão garantidos.

O Galaxy Watch4 e o Galaxy Watch4 Classic estão disponíveis para pré-compra a partir de 11 de agosto, e disponíveis nas lojas a partir de 27 de agosto. O Galaxy Watch4 começa nos 270 euros, ao passo que o Galaxy Watch4 Classic está disponível a partir dos €369.

Os auscultadores Galaxy Buds 2, também anunciados esta quarta-feira, vão estar venda por €150.