Em entrevista ao programa Mundo Digital da TSF, o executivo da Samsung admite aquilo de que todo o mundo atento às tecnologias já suspeitava.

O lançamento dos novos Galaxy S20 e os atuais e os próximos "dobráveis" da Samsung foram o centro desta conversa entre José Correia, diretor de marketing da gigante sul-coreana e o jornalista Rui Tukayana 00:00 00:00

José Correia, diretor de Marketing Mobile da Samsung Ibéria, não revela "nem quantos, nem quando", mas lá vai dizendo que "algo que posso adiantar" é que ainda este ano "vamos continuar a trazer inovação neste segmento" dos telefones com ecrãs flexíveis. "Nós não achamos que isto é uma moda. Nós acreditamos que estamos a iniciar um caminho, a inaugurar aquilo que nós achamos que vai ser a próxima década de inovação", remata o português.

Sobre os dois equipamentos deste tipo, que a Samsung já tem no mercado, José Correia revela que, em Portugal, o "Galaxy Fold esteve esgotado uns dias", o mesmo aconteceu com o Z Flip lançado já em fevereiro de 2020.

Segundo a Samsung nacional, "os primeiros números de vendas foram acima daquilo que eram as expectativas".

São revelações que surgem a dois dias da chegada ao mercado europeu da nova família Galaxy S20, os novos topo de gama da fabricante sul coreana. Em Portugal serão disponibilizados em 3 versões, o Galaxy S20, o S20+ e o exclusivo S20 Ultra.

José Correia, conta que desta vez a Samsung apostou fortemente nas câmaras e nos sensores fotográficos que integram estes elementos. O mais avançado, por exemplo, tem um sensor principal de 108MP, uma ultra grande angular de 12MP e ainda uma lente zoom de 48MP.

Tem ainda 5G, o melhor ecrã do mercado e um desempenho de altíssimo nível. Também tem um preço a condizer: €1380.

Os outros dois são mais baratos. O S20 custa €930, ao passo que o S20+ é vendido em duas versões. Com 4G fica por €1030, ao passo que a compatibilidade com as redes 5G (e os 12GB de RAM) o atiram para os €1130.

Em breve, publicaremos uma análise ao S20 Ultra 5G.