O satélite europeu Cheops, que vai estudar planetas fora do Sistema Solar e tem participação portuguesa, foi lançado esta quarta-feira por um foguetão russo Soyuz-Fregat a partir da base europeia de Kourou, na Guiana Francesa.

Imagens divulgadas pelo consórcio europeu Arianespace, que gere a base de Kourou, mostram o Soyuz-Fregat a descolar às 08h54 (hora de Lisboa) para uma viagem de cerca de quatro horas até à separação do satélite, que deverá ficar em órbita a 700 quilómetros de altitude.

O lançamento esteve previsto para terça-feira, mas foi adiado devido a uma falha nos sistemas de controlo.

O Cheops, que integra um telescópio espacial, é a primeira missão da Agência Espacial Europeia (ESA) dedicada ao estudo de planetas extrassolares, em colaboração com 11 países, incluindo Portugal, que integra a coordenação da missão através do astrofísico Nuno Santos, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA).

Cientistas do IA estão envolvidos também na caracterização do tamanho dos planetas e da sua atmosfera e no processamento dos dados transmitidos pelo satélite.

A missão, que tem a duração de três anos e meio, conta igualmente com o contributo das empresas portuguesas Deimos, responsável pelos sistemas de processamento de dados, e FreziteHP, que produziu o isolamento térmico do satélite.

O Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite, Satélite Caracterizador de Exoplanetas) permitirá aos cientistas medirem a massa e o raio destes planetas e o tempo que demoram a orbitar a sua estrela.

O engenho está decorado com duas placas metálicas onde estão gravados vários desenhos feitos por crianças, incluindo de 88 portuguesas.