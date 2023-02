Satélites da NASA ajudam a encontrar pessoas presas sob escombros na Turquia

© NASA

Os satélites da NASA estão a colaborar na resposta ao desastre sísmico na Turquia e na Síria. A agência espacial norte-americana confirmou que as autoridades de emergência turcas receberam, na terça-feira, unidades FINDER, uma tecnologia que pode detetar pessoas presas sob os escombros.

Dois fortes sismos de 7,8 e 7,5 atingiram o sul da Turquia e o oeste da Síria, no dia 6 de fevereiro. Desde então, a NASA tem partilhado as vistas aéreas das regiões afetadas bem como dados do espaço que permitem ajudar as equipas de busca e salvamento que estão no terreno.

"Os nossos corações estão com os afetados pelos terramotos na Turquia e na Síria", disse o administrador da NASA, Bill Nelson. "A NASA é os nossos olhos no céu e as nossas equipas de especialistas estão a trabalhar arduamente para fornecer informações valiosas da nossa frota de observação da Terra para os primeiros socorristas no solo."

Uma das principais capacidades da agência espacial norte-americana é visualizar a Terra em todas as suas condições climáticas, de dia ou de noite. Com o SAR (um radar de abertura sintética), a NASA consegue medir a forma como o solo se move e como a paisagem muda após eventos catastróficos, como um sismo.

Além de avaliar os danos, os cientistas da NASA usam observações baseadas no espaço e no solo para melhorar a capacidade da agência de entender este tipo de desastre natural.

O balanço oficial de mortos na Turquia já supera os 35 mil, mas continua em atualização. Cerca de 13.000 pessoas continuam hospitalizadas e as autoridades ainda estão a tentar encontrar sobreviventes.