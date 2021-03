"Se fosse o meu carro, chamava um reboque... " O ruidoso som do Perseverance em movimento

O robô Perseverance em Marte © EPA/NASA/JPL-Caltech

A NASA divulgou novos áudios do Perseverance que permitem ouvir o robô a movimentar-se sobre a superfície rochosa de Marte. A gravação foi captada no dia 7 de março e divulgada esta quarta-feira no Twitter.

"Muitas pessoas, quando olham para as imagens, não se apercebem que as rodas são de metal (...) Quando estás a conduzir com estas rodas em rochas é, na verdade, muito barulhento", explicou a engenheira do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, Vandi Verma, citada em comunicado.

"Se eu ouvisse estes sons quando estivesse a conduzir o meu carro teria de parar e chamar um reboque", brinca Dave Gruel, o engenheiro chefe responsável pelo do subsistema de câmara e microfone EDL. Neste caso concreto, "faz todo o sentido".

Desde que chegou a Marte há um mês, levando pela primeira vez um microfone para outro planeta, o Perseverance ("Perseverança") já divulgou áudios do vento e do som provocado por tiros de laser a atingir rochas.