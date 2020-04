Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner © AFP/Russian space agency Roscosmos/Ivan Tim

Sem família nem amigos na despedida, o norte-americano Chris Cassidy e os russos Anatoli Ivanichin e Ivan Vagner partem esta manhã para a Estação Espacial Internacional.

Chris Cassidy diz que as últimas duas semanas foram "estranhas". Os três astronautas sabiam que iam ficar em quarentena antes de partir, medida preventiva que faz parte do protocolo de todas as viagens espaciais, mas não esperavam que toda a restante equipa estivesse também de quarentena devido à Covid-19.

A descolagem do Cosmódromo russo de Baikonur, no Cazaquistão, também não conta com a presença de jornalistas, mas a NASA transmite o lançamento em direto online:

Em conferência de imprensa através de videoconferência antes de entrar para a Soyuz-2.1a, Chris Cassidy, que viaja pela terceira vez para o espaço, lembrou que em condições normais estaria a falar com pessoas, não para câmaras,

A tripulação sente falta da família neste momento, reconhece, mas todos compreendem que "o mundo inteiro também é afetado pela mesma crise".

Desta vez, o isolamento foi "ainda maior", lamentou também Anatoli Ivanichin.

Chris Cassidy, Anatoli Ivanichin e Ivan Vagner partem para para uma missão de seis meses a bordo da Estação Espacial Internacional a bordo de um fugurtão Soyuz-2.1a, já que a agência russa Roskosmos parou de usar os Soyuz-FGs no ano passado.

Este novo modelo, usado para lançamentos não tripulados desde 2004, possui sistemas de comando digital em vez dos analógicos do modelo anterior, explica a AFP.

Segundo Ivanichin, o novo sistema exigirá menos intervenção manual em caso de emergência. "O sistema melhorou, mas é muito cedo para saber se será mais fácil de controlar", comentou.

A Estação Espacial Internacional tem capacidade para seis pessoas, mas a NASA não confirmou ainda se a viagem dos astronautas Oleg Skripochka Andrew Morgan e Jessica Meir se realizará como previsto, a 17 de abril.

