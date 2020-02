Sennheiser lança os 450 BT, a pensar em bolsas menos recheadas

© Sennheiser / Direitos Reservados

São a forma mais conta de se ter acesso a um equipamento deste tipo com o selo de qualidade da Sennheiser e têm feito muitos ouvidos felizes.

No entanto, estava na hora - considera a marca alemã - de refrescar este modelo e assim, é por estes dias que chegam ao mercado os novos HD 450BT . De novo têm uma versão mais atualizada do Bluetooth 5.0, uma autonomia um pouco superior, carregamento mais rápido através do USB-C e até um botão para se falar com o assistente de voz.

São ainda compatíveis com protocolos de transmissão de áudio por Bluetooth como o AAC e o AptX (incluindo a versão de baixa latência) e têm também uma app que permite equalizar o som de diferentes formas.

Acabam de ser lançados e por isso mesmo, online, custam cerca de 200 euros. Já os antecessores estão em saldos e continuam muito bons.