Será a Huawei Band 4 melhor que a Xiaomi Mi Band 5?

Tópicos chave Huawei Band 4 vs Xiaomi Mi Band 5

É amanhã que chega a Portugal a quinta geração do dispositivo com marca Xiaomi que mais vende em todo o mundo. É também a altura perfeita para fazer uma análise à sua maior rival, criada pela Huawei, e perceber como é que elas se comparam.

É na quarta-feira que entra por Portugal dentro a pulseira de monitorização de atividade física Xiaomi Mi Band 5, a sucessora do dispositivo de maior sucesso da Xiaomi. Só por isso já promete muito, mas na altura da compra convém sempre ver o que a concorrência tem para oferecer.

E nesta campeonato a rival também vem da China. Trata-se de uma pulseira vendida em três versões com selo da Huawei.

Dos três modelos disponíveis, a Band 4e tem poucas funções e pelo preço mais vale comprar o modelo intermédio.

Já a Band 4 Pro, a mais completa desse trio, tem coisas como o plano de treinos e GPS integrado, mas para a grande maioria dos utilizadores, essas características não são as mais importantes e, novamente, a escolha acertada parece estar no modelo intermédio, a Huawei Band 4.

Huawei Band 4 vs Xiaomi Mi Band 5

Ora que tal é o confronto de característcas entre esta proposta e a Xiaomi Mi Band 5?

Em comum há sensores que permitem a contagem de passos, e os batimentos cardíacos. As duas têm propostas com vista ao relaxamento e ao bem estar do utilizador. Também monitorizam o sono e ambas se ligam ao telemóvel para avisar quem as tem ao pulso que está a receber um telefonema, ou para o notificar de uma nova mensagem.

Onde a Xiaomi Mi Band 5 se destaca é no ecrã e na autonomia que é um pouco superior.

Já a Huawei Band 4 merece nota máxima pela forma simples como a bateria se carrega e, mais ainda, por fazer a estimativa SpO2 (o índice de oxigénio no sangue), um indicador importante de dificuldades respiratórias. Mais ainda em tempos de COVID-19.

Para além disso, é mais barata. Tudo somado, faz com que, olhando para as características, a proposta da Huawei seja a melhor escolha.