Jeff Bezos viaja esta terça-feira para espaço com o astronauta mais novo e a astronauta mais velha de sempre. O homem mais rico do mundo deverá sair da Terra esta tarde, na companhia do irmão, e de um estudante e de uma pioneira da aviação, que se tornarão na pessoa mais nova e mais velha no espaço.

A primeira viagem turística espacial da Blue Origin sucede em pouco tempo à também inaugural da Virgin Gallactic, onde seguiu o multimilionário britânico Richard Branson.