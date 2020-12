Novo mês, nova atualização da lista de melhores smartphones devidamente ponderados pela qualidade que apresentam e ordenados pelo preço com que chegam às lojas. Excecionalmente, este mês a avaliação pondera também as promoções de Natal.

É novamente uma lista onde o que não falta são telemóveis para todas as carteiras. Nesta edição de dezembro, a proposta mais barata custa 150 euros. O mais dispendioso consegue ser 10 vezes mais caro do que isso. Mas claro que esses dispositivos não competem entre si. Aqui o que se procura saber é qual o melhor (ou melhores) até aos 150, 200, 300, 400, 500 euros e ainda para cima disso. São equipamentos destacados em relação ao custo/benefício que apresentam e por isso há marcas lowcost, como a Xiaomi e a Realme, mas também de fabricantes já bem consolidadas no mercado nacional como a Samsung ou a Apple.

Este mês, ainda a pensar no que poderá ser o Natal, a comparação tem também em conta as promoções que se encontram online. Está tudo no vídeo acima.