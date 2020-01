SNS no bolso. Aplicação passa a reunir dados sobre passos e glicemia

© DR

A aplicação "MySNS Carteira", que reúne informação de saúde de cada cidadão, dispõe a partir desta terça-feira de um novo "menu de medições de saúde", que inclui o cartão de passos e o cartão de glicémia.

Para assinalar os três anos do "MySNS Carteira -- A Carteira eletrónica da saúde", os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) lançaram uma nova versão desta aplicação móvel (app), com uma nova imagem e mais funcionalidades.

"Com mais de 520 mil downloads registados a 20 de janeiro, a MySNS Carteira apresenta uma imagem mais apelativa e novas funcionalidades", referem a SPMS em comunicado.

Esta aplicação móvel, "simples de utilizar e muito prática", disponibiliza, a partir de agora, o novo "Menu Medições de Saúde", que inclui o Cartão de Passos, com possibilidade de definição de objetivo específico por utilizador, e o Cartão de Glicémia com leitura e registo integrados com a Área do Cidadão, adiantam.

Atualmente, o cidadão já pode aceder, de forma segura, a seis cartões digitais de saúde, desde o Cartão de Vacinas (com tradução integral, via SNOMED CT), às Guias de Tratamento da Receita Sem Papel, Cartão ADSE, o Testamento Vital, Doenças Raras e o Cartão Alergias.

"Outra novidade passa por a aplicação deixar de bloquear durante os primeiros 30 segundos de inatividade, funcionalidade implementada nesta versão, a par dos parâmetros de acessibilidade com três esquemas de cores transversais", salienta o comunicado.

Os Contactos de Emergência, a disponibilização de secção "Minha Área" com informação referente à identificação do utilizador autenticado - origem no Registo Nacional de Utente (RNU), a possibilidade de contacto com o SNS24, diretamente através da aplicação, constituem outras mais-valias para o cidadão, oferecidas por esta app que se baseia no conceito de carteira de bolso.

Inserida no Programa Simplex do Ministério da Saúde, a 'app' possibilita a gestão e autorização da partilha de informação com profissionais de saúde.

A nova versão, que permite uma "maior usabilidade, mais funcionalidades e melhor acesso a toda a informação de saúde", facilita a vida do utente, aproximando os serviços de saúde aos portugueses.

Os utilizadores da app deverão atualizá-la para aceder a todas as novas funcionalidades, aconselham os SPMS. Pode fazer o download da app aqui: Android e iOS.