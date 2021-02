Sonda chinesa envia primeiro vídeo a parir da órbita de Marte

Por Carolina Rico 12 Fevereiro, 2021 • 11:59 Partilhar este artigo Facebook

A sonda chinesa Tianwen-1, que chegou esta quarta-feira à órbita de Marte, enviou para a Terra o seu primeiro vídeo. As imagens foram divulgadas esta sexta-feira pela Administração Espacial Nacional da China e partilhadas pela agência de notícias estatal CCTV.

No vídeo é possível ver crateras na superfície do planeta e parte da própria sonda durante o processo entrada na órbita de Marte, a cerca de 400 km do planeta vermelho.

Na aproximação ao planeta, a sonda chinesa já tinha enviado uma primeira imagem:

Primeira foto de Marte captada pela Tianwen-1 © EPA/CNSA

A Tianwen-1 ("Busca pela Verdade Celestial"), vai permanecer em órbita até maio, altura em que um um veículo não-tripulado se vai desemparelhar da sonda e tentar pousar na planície Utopia, no hemisfério norte de Marte.

É a segunda sonda a chegar à órbita de Marte em dois dias, depois de um outro aparelho, lançado pelos Emirados Árabes Unidos, a sonda Amal, ter completado a viagem na terça-feira.

Na próxima semana, serão os Estados Unidos a tentar fazer pousar o seu veículo Perseverance na superfície de Marte.