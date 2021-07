© Sony / Direitos Reservados

Por Rui Tukayana 03 Julho, 2021 • 15:16

Sejam eles os WH1000X, com um formato mais tradicional (com as almofadas a pousarem sobre a orelha), sejam eles os WF1000X, mais pequenos e cuja saída de som entra no canal auditivo do utilizador.

Ambos estão na quarta geração e os WF1000XM4 foram recentemente postos à venda em Portugal.

É uma análise a esses auscultadores que pode acompnhar no vídeo em baixo.

Quanto ao som e ao cancelamento ativo de ruído, sem surpresa, só há dados positivos a apontar. Contas feitas, nesses aspectos, é evidente que são dos melhores fones no mercado.

O formato também merece elogios, uma vez que a Sony reduziu-lhes tamanho e acrescentou-lhes funcionalidades.

As novas pontas em borracha são confortáveis, mas também são algo frágeis. Outros alertas vão para o alcance do Bluetooth, que está longe de ser o melhor que se encontra no mercado e, na mesma área, é importante sublinhar que estes auscultadores sem-feios só se conseguem ligar a um dispositivo de cada vez: ou seja, quem está a ouvir música no computador com eles, vai ter de os tirar para atender o telemóvel, por exemplo.

Todos os pormenores e conclusões finais estão no vídeo acima.