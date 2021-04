SpaceX, de Elon Musk, cria SXPT para fornecer Internet via satélite em Portugal

© AFP

A SpaceX, do empresário e presidente da Tesla Elon Musk, criou a empresa Space Exploration Technologies Portugal - SXPT para fornecer Internet via satélite no mercado português até final de junho, de acordo com o regulador Anacom.

A empresa terá capacidade para fornecer acesso à Internet a 50 mil utilizadores em Portugal e prevê atingir 16 mil até final do ano.

Em comunicado divulgado no seu 'site', a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) adianta que se realizou, em 04 de março, uma reunião por videoconferência entre o presidente do regulador, João Cadete de Matos, e o diretor de 'global satellite government affairs' da SpaceX, Matt Botwin, "na qual foram tratadas matérias relacionadas com o desenvolvimento da constelação de satélites Starlink para fornecimento de acesso à Internet".

De acordo com a Anacom, nessa reunião "foi transmitido ter sido recentemente completada a cobertura de todo o território nacional pela rede de satélites já colocados em órbita pela SpaceX e que pretendem dar início, até ao final do mês de junho, à comercialização em Portugal dos seus serviços de acesso à Internet de banda larga avia satélite".

A SpaceX criou "no nosso país a empresa Space Exploration Technologies Portugal -- SXPT", tendo informado que "terá capacidade para fornecer o acesso à internet a 50 mil utilizadores em Portugal, prevendo atingir os 16 mil utilizadores até ao final de 2021", acrescenta.