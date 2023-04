Starship, a maior nave de sempre da Space X, prepara-se para primeiro voo de teste

Por Carolina Quaresma com AFP 17 Abril, 2023 • 12:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A SpaceX está em contagem decrescente para o primeiro voo de teste da Starship, a maior nave espacial de sempre da empresa de Elon Musk, que foi concebida para enviar astronautas para a Lua e para Marte. O lançamento está previsto para esta segunda-feira, por volta das 13h00 (hora portuguesa).

"É um voo muito arriscado", disse Elon Musk num vídeo ao vivo no Twitter, no domingo. "É o primeiro lançamento de um foguetão muito complicado e gigantesco. Há um milhão de maneiras de este foguetão poder falhar", sublinhou.

"Vamos ter muito cuidado e se virmos algo que nos preocupe, vamos adiar", adiantou.

Musk disse ainda ter "baixas expectativas" relativamente a este voo de teste, porque "provavelmente não será bem sucedido".

Se tudo correr pelo melhor, o propulsor Super Heavy irá separar-se da nave cerca de três minutos após o lançamento e mergulhar no Golfo do México. A nave espacial, que tem 120 metros de altura e seis motores próprios, continuará até uma altitude de quase 241 quilómetros, antes de cair no oceano Pacífico, cerca de 90 minutos após o lançamento.

"Se chegar à órbita, isso é um enorme sucesso", adiantou Musk. "Se nos afastarmos o suficiente da plataforma de lançamento antes de algo correr mal, penso que consideraria isso um sucesso", acrescentou.

A agência espacial norte-americana NASA escolheu a nave espacial Starship para transportar astronautas para a Lua no final de 2025, a propósito da missão Artemis III.