Telescópio Cheops com tecnologia portuguesa é lançado amanhã

O telescópio Cheops

Por Beatriz Morais Martins 16 Dezembro, 2019 • 18:42









Já se sabe que existem, mas agora é preciso conhecê-los melhor. Os cientistas dizem que há muitos planetas como a Terra, mas mantêm a principal dúvida: será que estes exoplanetas podem ser habitados pelo ser humano? É aí que entra o telescópio Cheops. O astrofísico Sérgio Sousa revela que o telescópio vai ajudar a responder à pergunta.

"Vamos apontar para planetas cuja presença já conhecemos e vamos estudá-los para perceber melhor se são aquilo que estamos à espera ou se são mais diferentes. Queremos perceber melhor também as teorias que estão por trás, para a formação e evolução destes planetas", explicou à TSF Sérgio Sousa.

A teoria revela que há planetas "habitáveis", com a possibilidade de existir água na forma líquida, mas nenhum deles teria água e luz como o planeta Terra.

"Do ponto de vista teórico, já encontrámos planetas a que chamamos de "zona habitável", onde é propícia a existência de água no estado líquido. Sabemos que é um fator fundamental para a existência de vida, mas ainda não encontrámos um planeta semelhante à Terra no sentido em que é do mesmo tamanho, da mesma massa e que está à distância de uma estrela como o Sol", revelou o astrofísico.

Algo que pode começar a mudar já na terça-feira, com o telescópio Cheops.