Está previsto para sábado, dia de Natal, o lançamento do novo telescópio espacial da NASA. Tem o nome de James Webb, um dos pioneiros da exploração espacial. A médio prazo, o Webb vai substituir o Hubble, lançado há mais de 30 anos, mas que ainda vai continuar ao serviço.

O projeto do novo telescópio da NASA tem cerca de 20 anos e envolve cientistas de vários países. Entre eles, está a astrónoma portuguesa Catarina Alves Oliveira, que trabalha na Agência Espacial Europeia (ESA), em Madrid.

A investigadora fala de uma verdadeira "máquina do tempo", que há de levar o homem a saber muito mais sobre as origens do universo, em concreto, as primeiras estrelas, as primeiras "fontes de luz" do universo.

Ouça aqui a entrevista com a astrónoma Catarina Alves Oliveira, conduzida pela jornalista Guilhermina Sousa e com sonorização de Luís Borges. 00:00 00:00

Para caber dentro do foguetão Ariane 5, no dia do lançamento, o Webb vai transformar-se numa espécie de "origami" de grandes dimensões. A viagem até ao destino é longa. O telescópio vai ficar a mais de um milhão e meio de quilómetros da Terra, onde as temperaturas podem ultrapassar os 200 graus negativos.

Por isso, vai demorar cerca de um mês a desdobrar-se totalmente e os investigadores só esperam receber os primeiros dados científicos daqui por 6 meses.

um vê "ao longe"; ou outro, "ao perto".

Catarina Alves Oliveira tem pouco mais idade do que o Hubble e conta que lhe deve boa parte da carreira. À TSF, recorda que as primeiras imagens que viu, quando estudava, eram do Hubble. E foram elas que lhe aguçaram o interesse pela astronomia.

Hoje, a investigadora portuguesa é responsável por um dos quatro instrumentos do novo telescópio da NASA, o espectrógrafo. Trata-se de um aparelho que mede a luz. Com ele, os cientistas dividem a luz recebida em partes mais pequenas, de forma a estudarem em detalhe, por exemplo, estrelas e planetas.

Se o tempo ajudar, o lançamento do Webb acontecerá no sábado, 25 de dezembro, em Kourou, na Guiana Francesa, às 7h20, hora local (12h20 GMT e hora de Lisboa) e pode ser acompanhado aqui.