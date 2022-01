Termo é a versão em português do popular jogo Wordle. Já experimentou?

Por Rui Tukayana 10 Janeiro, 2022 • 18:10 Partilhar este artigo Facebook

Já está disponível uma versão em português de um jogo que no espaço de um mês se popularizou imenso e é dos primeiros fenómenos de 2022.

Um dos locais onde o jogo é mais visível é o Twitter, principalmente entre utilizadores de língua inglesa que partilham os resultados que obtiveram no Wordle.

Esse é o nome do jogo original. Foi criado pelo programador Josh Wardle para a namorada que adora adora jogos de palavras. O informático nunca imaginou o sucesso que o jogo viria a ter e nunca pensou numa versão comercial do mesmo.

Como o Wordle contém apenas termos e inglês, um outro programador resolveu fazer uma versão com uma base de dados em português, e chamou-lhe Termo.

É absolutamente gratuito e completa-se num minuto ou dois. O funcionamento faz lembrar uma mistura entre o Mastermind e o Scrabble.

A ideia é adivinhar uma palavra composta por cinco letras em seis tentativas.

Como pistas há três hipóteses. Depois do jogador avançar com uma primeira tentativa, o Termo (ou o Wordle) indicam quais as letras não existem de todo na palavra a adivinhar, ou se há alguma que esteja fora do sítio. Se assim for, essa letra aparece a amarelo. O verde indica que a letra está certa e no local certo da palavra a descobrir.

Parece simples, mas não é. Parece aborrecido e também não é.

Arrisca-se aliás a que seja viciante. No entanto há aí um travão uma vez que assim que a palavra for encontrada, só no dia seguinte aparece uma nova para descobrir.

Pode jogar no computador ou no telemóvel. Está em term.ooo