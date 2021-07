© Photo by Gian Cescon on Unsplash

A par do desempenho, a qualidade qualidade das fotografias e dos filmes que um smartphone consegue captar é um dado fundamental para que o equipamento tenha longevidade.

Ninguém gosta de olhar para o telefone ao lado e pensar: "aquelas fotos são bem melhores que as minhas".

E por isso tanta gente se preocupa, e bem, com a qualidade fotográfica no momento em que está a ponderar a compra do novo equipamento.

Esta lista pretende ajudar nessa missão. Nela, estão escolhas óbvias e outras não tão evidentes. Entre várias categorias vai encontrar o melhor smartphone para as selfies, o melhor quando o preço não é um problema e a pechincha que menos compromete.

Está tudo no vídeo acima.