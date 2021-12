© GABRIEL BOUYS / AFP

Por Rui Tukayana 17 Dezembro, 2021 • 21:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A lista dos smartphones com melhor relação custo/benefício é atualizada todos os meses. O objetivo é apontar para os dispositivos que são são as escolhas mais acertadas, de acordo com o preço a que se encontram à venda.

Dezembro, tal como novembro, é um mês algo parado e com poucas novidades no mercado dos smartphones. Normalmente as fabricantes preferem dedicar os últimos dias de um ano, a tratar daqueles com que querem marcar o início do seguinte.

Mesmo assim, a lista deste mês traz novidades.

Encontra-a no vídeo acima. Há propostas da Motorola, Apple, Samsung, Realme, Oppo e Xiaomi, entre outras.