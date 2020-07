É novamente altura para atualizar a lista que mensalmente lançamos com os melhores telemóveis distribuídos por vários patamares de preço. Uma lista que vai dos smartphones baratos e termina nos caríssimos. Atenção às novidades.

Não é preciso avançar muito na tabela para encontrar novidades. Aliás, logo no primeiro patamar, até aos €200, há alterações. Fique a conhecer todas os equipamentos recomendados, e os argumentos em seu favor, no vídeo aqui em baixo.

Mas uma vez, as sugestões relativas a julho de 2020 começam no patamar dos €150, mas há boas propostas mesmo no topo da tabela, já no campeonato dos telefones quase exclusivos. Seja como for, como em listas anteriores, a maior variedade está nos valores mais baixos, onde há mais procura e onde é mais importante não falhar na escolha certa. A relação custo/benefício é importantíssima.

Encontra todos os equipamentos referidos neste vídeo aqui.