Ora, por toda a internet se encontram propostas com descontos mais ou menos tentadores. Historicamente o sítio da Amazon é dos que mais atenções concentram.

Na verdade são tantas as promoções, e em tantas categorias, que não é simples navegar por entre as propostas.

É aí que entra a lista com o Top50 dos melhores descontos em tecnologia na Amazon. Descontos para todas as carteiras. Desde as televisões caríssimas até às mais baratas. O mesmo se passa com artigos ligados à ideia de "casa inteligente", como robôs aspiradores, iluminação, equipamentos para a cozinha e colunas e ecrãs com a assistente pessoal Alexa.

Há também smartphones, auscultadores, relógios e até outros gadgets que não pertencem a nenhuma categoria em particular.

São, apesar de tudo, promoções que devem ser comparadas com as de outras lojas aqui em Portugal. Para isso mesmo, e para evitar maus negócios, tem o comparador de preços da DECO e um outro do Kuanto Kusta.